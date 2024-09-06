Für alle Fälle Stefanie
Folge 11: Bittere Täuschungen
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Innerhalb kürzester Zeit gerät das ganze Leben des erfolgreichen Parfumdesigners Cornelius Tuchmann völlig aus den Fugen: Durch die Folgen eines Sturzes, an dem sein größter Konkurrent und Widersacher Rupert Bohls nicht ganz unbeteiligt war, verliert er seinen Geruchs- und Geschmackssinn. Außerdem findet er heraus, dass seine Frau mit Bohls ein Verhältnis hat.
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH