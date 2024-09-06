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Für alle Fälle Stefanie

Bittere Täuschungen

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 11vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 11: Bittere Täuschungen

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Innerhalb kürzester Zeit gerät das ganze Leben des erfolgreichen Parfumdesigners Cornelius Tuchmann völlig aus den Fugen: Durch die Folgen eines Sturzes, an dem sein größter Konkurrent und Widersacher Rupert Bohls nicht ganz unbeteiligt war, verliert er seinen Geruchs- und Geschmackssinn. Außerdem findet er heraus, dass seine Frau mit Bohls ein Verhältnis hat.

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