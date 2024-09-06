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Für alle Fälle Stefanie

Bitte, Mama, töte mich

SAT.1 GOLDFolge 13vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 13: Bitte, Mama, töte mich

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Isabell Gattmann hat einen jahrelangen Leidensweg hinter sich - eine Heilung ihrer schrecklichen Immunschwächekrankheit scheint unmöglich. Nach einem erfolglosen Selbstmordversuch bittet Isabell ihre Mutter, sie von ihren furchtbaren Schmerzen zu erlösen ...

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