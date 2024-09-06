Für alle Fälle Stefanie
Folge 13: Bitte, Mama, töte mich
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Isabell Gattmann hat einen jahrelangen Leidensweg hinter sich - eine Heilung ihrer schrecklichen Immunschwächekrankheit scheint unmöglich. Nach einem erfolglosen Selbstmordversuch bittet Isabell ihre Mutter, sie von ihren furchtbaren Schmerzen zu erlösen ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH