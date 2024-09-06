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Für alle Fälle Stefanie

Ungleiche Brüder

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 16vom 06.09.2024
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Ungleiche Brüder

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Für alle Fälle Stefanie

Folge 16: Ungleiche Brüder

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Als Peter nach einem Motorradunfall stirbt, ist für seinen Vater Hajo klar, wer der Schuldige ist: Peters Bruder, der auch auf dem Motorrad saß und am Down-Syndrom leidet. Hajo stellt seine Frau vor die Wahl: Kevin kommt ins Heim oder die Ehe ist beendet ...

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