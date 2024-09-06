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Letzte Chance

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 17vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 17: Letzte Chance

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Die querschnittsgelähmte Ex-Sportlerin Helen will ganz allein ihr Leben meistern: Kaum ist sie aus der Klinik, startet sie ihr Training. Ihr Kreislauf streikt, sie verliert die Kontrolle - und wird angefahren. Nicht nur für Helen ein Unglück, sondern auch für den Lkw-Fahrer Jan ...

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