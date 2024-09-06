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Für alle Fälle Stefanie

Versuchungen

SAT.1 GOLDFolge 19vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 19: Versuchungen

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Dr. Stein stellt fest, dass in dem Notarztkoffer von Meier-Liszt Ampullen mit Schmerzbetäubungsmitteln fehlen. Trotz hektischer Suche und genauem Durchforsten der Protokolle wird nichts gefunden. Meier-Liszt gerät in schweren Verdacht und weiß nicht, wie er seinen Beruf noch ausüben soll ...

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