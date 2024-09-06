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Für alle Fälle Stefanie

Von Liebe besessen

SAT.1 GOLDFolge 2vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 2: Von Liebe besessen

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Der querschnittsgelähmte Sylvester Limmer wird von seiner Frau Milena ins Luisenkrankenhaus gebracht. Dr. Stein diagnostiziert einen Hörsturz und weist Limmer in die Klinik ein. Schwester Stephanie ist sich sicher, die Limmers sind ein Traumpaar - doch dann wird sie schnell eines Besseren belehrt: Während Limmer seine Frau fast verzweifelt liebt, scheint Milena einen Geliebten zu haben ...

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