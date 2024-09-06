Für alle Fälle Stefanie
Folge 2: Von Liebe besessen
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Der querschnittsgelähmte Sylvester Limmer wird von seiner Frau Milena ins Luisenkrankenhaus gebracht. Dr. Stein diagnostiziert einen Hörsturz und weist Limmer in die Klinik ein. Schwester Stephanie ist sich sicher, die Limmers sind ein Traumpaar - doch dann wird sie schnell eines Besseren belehrt: Während Limmer seine Frau fast verzweifelt liebt, scheint Milena einen Geliebten zu haben ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH