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Für alle Fälle Stefanie

Hoffnung ist Leben

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 20vom 06.09.2024
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Folge 20: Hoffnung ist Leben

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Mit Elkes Hilfe bringt die krebskranke Charlene Kerner in einem Taxi ihre Tochter zur Welt. Ihr Mann Marius, den sie vor fünf Monaten verlassen hat, weigert sich das Baby zu sehen - obwohl er weiß, dass Charlene nur noch knapp ein halbes Jahr zu leben hat ...

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