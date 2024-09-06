Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Für alle Fälle Stefanie

Verhängnisvoller Wurf

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 3vom 06.09.2024
Joyn+
Verhängnisvoller Wurf

Verhängnisvoller WurfJetzt ohne Werbung streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 3: Verhängnisvoller Wurf

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Der Messerwerfer Fabrizio hat in letzter Zeit eine seltsame Wandlung durchgemacht: Er ist ständig gereizt, nervös und in seinem Wesen völlig verändert. Das schlägt sich auch auf seine Arbeit nieder - er verletzt beim Üben seine Ehefrau Gundi schwer an der Schulter ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen