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Für alle Fälle Stefanie

Schwarzes Blut

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 5vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 5: Schwarzes Blut

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Da der Bankangestellte Helmut Witte an Magengeschwüren leidet, wird er ins Luisenkrankenhaus eingeliefert, wo ihm die Krankengymnastin Maria Mbonga durch spezielle Atemübungen helfen soll. Niemand ahnt, dass Witte ein brutaler Rassist ist, der der farbigen Maria sogar ins Gesicht spuckt. Die Krankenhausleitung kann nichts gegen den unhöflichen Patienten tun, weshalb Lernschwester Meike auf ihre Art Rache übt ...

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