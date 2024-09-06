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Für alle Fälle Stefanie

Rote Karte

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 6vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 6: Rote Karte

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Fußballspieler Jens Mattalla scheint vom Pech verfolgt: Seine Frau will sich scheiden lassen, sein letztes Tor liegt drei Monate zurück, und beim letzten Spiel bekommt er wegen eines Fouls an Manne Bernd die Rote Karte. Als der Unglücksrabe kurz darauf völlig betrunken ins Luisenkrankenhaus eingeliefert wird, stellen die Ärzte bei ihm auch noch eine Amöbenruhr fest. Unterdessen schmiedet der gefoulte Manne, dessen Bein eventuell steif bleiben wird, finstere Rachepläne ...

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