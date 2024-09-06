Für alle Fälle Stefanie
Folge 9: Scheidewege
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Der elfjährige Moritz Gieler hat ein großes Problem: Er soll sich entscheiden, mit welchem Elternteil er künftig nach der Scheidung in München bzw. Barcelona leben will. Da der Junge Vater und Mutter gleichermaßen liebt, gerät er in einen großen Konflikt - mit der Folge, dass der begeisterte Leistungsschwimmer im Training wegen mangelnder Konzentration mit dem Kopf auf das Drei-Meter-Brett aufschlägt und eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung erleidet ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH