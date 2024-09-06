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Für alle Fälle Stefanie

Scheidewege

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 9vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 9: Scheidewege

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Der elfjährige Moritz Gieler hat ein großes Problem: Er soll sich entscheiden, mit welchem Elternteil er künftig nach der Scheidung in München bzw. Barcelona leben will. Da der Junge Vater und Mutter gleichermaßen liebt, gerät er in einen großen Konflikt - mit der Folge, dass der begeisterte Leistungsschwimmer im Training wegen mangelnder Konzentration mit dem Kopf auf das Drei-Meter-Brett aufschlägt und eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung erleidet ...

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