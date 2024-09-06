Für alle Fälle Stefanie
Folge 1: Hör auf dein Herz
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 6
Moritz Ritter wird nach einem Herzanfall ins Krankenhaus gebracht. Offenbar hat er nicht verkraftet, dass seine Schwester Ute ihr Missfallen über seine Verlobte Effi Priess zu deutlich gemacht hat. Ute fürchtet, dass ihr Bruder sie nicht mehr finanziell unterstützen wird, wenn er erst einmal mit Effi zusammenlebt. Die Zweifel seiner Schwester lassen Moritz vor einer Operation zurückschrecken. Erst das beherzte Eingreifen von Schwester Fanny scheint die Situation zu entspannen ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH