Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Skorpion
46 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Bastian agiert zusammen mit seinem Kumpel Benno als Zwischenhändler im Exotengeschäft - wohl wissend, dass der Handel meistens illegal ist. Als Bastian von einem der Tiere gebissen wird, droht das Geschäft aufzufliegen. Von Benno unter Druck gesetzt, weigert er sich, einen Arzt zu rufen ... Das Altersheim alarmiert Stefanie: Ihre ehemalige Pflegepatientin, Elisa Steinschütter, ist verschwunden!
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH