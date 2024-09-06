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Für alle Fälle Stefanie

Skorpion

SAT.1 GOLDFolge 10vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 10: Skorpion

46 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Bastian agiert zusammen mit seinem Kumpel Benno als Zwischenhändler im Exotengeschäft - wohl wissend, dass der Handel meistens illegal ist. Als Bastian von einem der Tiere gebissen wird, droht das Geschäft aufzufliegen. Von Benno unter Druck gesetzt, weigert er sich, einen Arzt zu rufen ... Das Altersheim alarmiert Stefanie: Ihre ehemalige Pflegepatientin, Elisa Steinschütter, ist verschwunden!

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