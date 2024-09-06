Für alle Fälle Stefanie
Folge 11: Am Ende der Schuld
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Ein schwerer Schicksalsschlag trifft die Pianistin Susanne Fichte: Ihr Baby Paul wurde entführt, und beim Versuch, Hilfe zu holen, hat sie sich selbst verletzt. Merkwürdig ist, dass Susanne ihren Mann Daniel weder über die Entführung noch über ihre Verletzung informiert. Stefanie schaltet sich ein und bestellt ihn ins Krankenhaus, aber Susanne schweigt weiterhin. Inzwischen hat die Polizei den kleinen Paul entdeckt - der Junge leidet an hohem Fieber ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH