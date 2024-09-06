Für alle Fälle Stefanie
Folge 13: Das Geheimnis
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Die Leber der 15-jährigen Vicky wird von Pilzgift zerstört. Um sie zu retten, schlägt der neue Arzt Dr. Wellbrock vor, ihren Blutkreislauf mit dem eines gesunden Menschen zu kreuzen. Doch wer stellt sich zur Verfügung? Vickys Mutter scheidet aus, sie hat die falsche Blutgruppe. Der Vater ist angeblich seit Jahren tot ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH