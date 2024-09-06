Für alle Fälle Stefanie
Folge 14: Abschied für immer
46 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Gregor Gronau bricht während der Arbeit zusammen und stürzt in einen Brunnen. Halb ertrunken wird er ins Luisenkrankenhaus eingeliefert, wo festgestellt wird, dass er HIV-positiv ist. Stefanie sucht nach Angehörigen und stößt dabei auf eine junge Frau mit zwei Kindern, die gerade in den Hochzeitsvorbereitungen für ihre zweite Ehe steckt ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH