Schatten der VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 17: Schatten der Vergangenheit
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Die Brüder Georg und Bertram Wartenberg kosten ihr Rentnerdasein voller Wonne aus - können die beiden passionierten Schachspieler doch täglich stundenlang für die lokalen Meisterschaften trainieren. Doch etwas zu viel Wein und eine verflixte Patt-Situation verwandelt sie unvermittelt in zwei Raufbolde, die nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung im Luisenkrankenhaus landen. Schwester Stefanie hat einige Mühe, die Kampfhähne zu trennen ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH