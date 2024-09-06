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Für alle Fälle Stefanie

Eine zweite Chance

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 3vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 3: Eine zweite Chance

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Nach einer OP wegen einer verschwiegenen, missglückten Abtreibung vertraut sich Elisabeth ihrer Zimmernachbarin Mechthild an. Die gesteht ihr, dass sie durch eine Abtreibung unfruchtbar wurde - ihr Sohn hält sie für seine leibliche Mutter. Elisabeth erzählt weiter, dass sie als Hure gearbeitet hat, was ihr neuer Freund ebenfalls nicht weiß. Dann kommt er zu Besuch: Er ist Mechthilds Sohn ...

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