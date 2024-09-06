Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Für alle Fälle Stefanie

Das falsche Paradies

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 4vom 06.09.2024
Joyn+
Das falsche Paradies

Das falsche ParadiesJetzt ohne Werbung streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 4: Das falsche Paradies

46 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Bertil Svensson, der schwedische Wirtschaftsattaché, verunglückt bei einer Baustellenbesichtigung. Er wird mit Frakturen ins Krankenhaus eingeliefert und ist dort sofort von Stefanny hingerissen. Die behandelt ihn jedoch mit Zurückhaltung, nicht zuletzt weil sie sieht, dass es noch eine andere Frau in seinem Leben gibt ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen