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Für alle Fälle Stefanie

Die Schwüre der Treue

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 5vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 5: Die Schwüre der Treue

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Leo Kladen ist offenbar in betrunkenem Zustand angefahren worden. Das Blutbild zeigt jedoch, dass er Schlaftabletten genommen hat. Als die Ärzte seine OP vorbereiten, stellt sich heraus, dass für Kladen endlich eine passende Spenderniere gefunden wurde. Vor dem Eingriff will er noch mit seiner Frau sprechen - doch die hat einen Herzanfall erlitten ...

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