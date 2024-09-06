Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Für alle Fälle Stefanie

Abschied

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 6vom 06.09.2024
Joyn+
Abschied

AbschiedJetzt ohne Werbung streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 6: Abschied

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 6

Nach einer glücklich überstandenen Nierentransplantation wird Leo Kladen von seiner Frau Bettina mit der Nachricht konfrontiert, dass sie seit längerer Zeit einen Geliebten hat und ihn - nachdem sie Jahre an der Seite ihres kranken Mannes ausharrte - jetzt verlassen wird. Derweil wartet Dr. Meier-Liszt ungeduldig auf seinen Aufhebungsvertrag, damit er in Weimar eine eigene Klinik übernehmen kann ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen