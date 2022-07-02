Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 02.07.2022
Der Desaster-Camper

Der Desaster-CamperJetzt kostenlos streamen

Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem

Folge 5: Der Desaster-Camper

46 Min.Folge vom 02.07.2022Ab 12

Alana und Heather wollen mit ihrem Van quer durch Europa reisen. Das Fahrzeug, das sie dafür von einem Schrottplatz erworben haben, ist jedoch in schlechterem Zustand als gedacht. Da sowohl das Budget der Frauen als auch die Zeit sehr knapp sind, haben Jim und sein Team eine echte Herausforderung vor sich. Währenddessen nimmt das Doppeldecker-Projekt weiter Form an und Ben darf sich beim Umbau eines Lieferwagens einen Traum erfüllen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem
ProSieben MAXX

Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem

Alle 1 Staffeln und Folgen