Staffel 1Folge 6vom 02.07.2022
Jims mobile MännerhöhleJetzt kostenlos streamen
Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem
Folge 6: Jims mobile Männerhöhle
47 Min.Folge vom 02.07.2022Ab 12
Das große Doppeldecker-Projekt schreitet gut voran, doch bisher haben die Busse kein wasserdichtes Dach, was beim englischen Wetter zu einem Problem werden könnte. Während Jim sich eine Lösung dafür überlegt, plant sein Team eine Überraschung für ihn - sie setzen heimlich ein Herzensprojekt ihres Chefs um, um sich bei ihm zu bedanken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Auto
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK