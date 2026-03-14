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Fußball: 2. Liga

Fußball 2. Liga: 21. Runde

ORF1Folge vom 14.03.2026
Fußball 2. Liga: 21. Runde

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Fußball: 2. Liga

Folge vom 14.03.2026: Fußball 2. Liga: 21. Runde

19 Min.Folge vom 14.03.2026

Nach Heimpleite: Lustenau gegen Sturm Graz II unter Druck | Amstetten verliert mit Niederlage gegen Rapid Tabellenführung | Floridsdorfer dominieren Austria Klagenfurt | Misere beendet: Admira jubelt gegen Bregenz | Salzburger Austria triumphiert gegen Liefering | Wels gegen Kapfenberg: Aufsteiger zeigt Heimstärke | Ergebnisse der 21. Runde | Südburgenland startet mit Niederlage gegen LASK | Ergebnisse der Frauen-Bundesliga der 16. Runde

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