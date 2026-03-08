Fußball Bundesliga: 22. RundeJetzt kostenlos streamen
Fußball Bundesliga
Folge 164: Fußball Bundesliga: 22. Runde
35 Min.Folge vom 08.03.2026
Frühzeitiger Rückschlag für Österreichs Fußballerinnen | Tabelle | Remis bei Admira gegen Klagenfurt | 2. Liga: Ergebnisse und Tabelle | LASK gegen WAC zurück auf Siegerstraße | Hartberg steht mit Remis in Meistergruppe | Austria nimmt Ried Chance auf Top Sechs | Sturm schiebt sich an Tabellenspitze | WSG verpasst trotz Sieges Meistergruppe | Rapid löst Ticket für Meistergruppe | Bundesliga: Ergebnisse und Tabelle Grunddurchgang | WSG-Trainer Semlic: "Gut gewappnet für Klassenerhalt" | Tabelle: Meistergruppe
Fußball Bundesliga
