Fußball Bundesliga: 25. RundeJetzt kostenlos streamen
Fußball Bundesliga
Folge 172: Fußball Bundesliga: 25. Runde
33 Min.Folge vom 05.04.2026
Abstiegskampf spitzt sich zu | Ausgangslage vor der 25. Runde | Salzburg stoppt Negativserie | LASK fegt Austria mit 4:1 vom Platz | Sturm Graz verteidigt Tabellenführung | Interviews nach dem Spiel | Meistergruppe: Ergebnisse und Tabelle
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