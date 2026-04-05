Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball Bundesliga

Fußball Bundesliga: 25. Runde

ORF SPORT +Staffel 1Folge 172vom 05.04.2026
Fußball Bundesliga: 25. Runde

Fußball Bundesliga: 25. RundeJetzt kostenlos streamen

Fußball Bundesliga

Folge 172: Fußball Bundesliga: 25. Runde

33 Min.Folge vom 05.04.2026

Abstiegskampf spitzt sich zu | Ausgangslage vor der 25. Runde | Salzburg stoppt Negativserie | LASK fegt Austria mit 4:1 vom Platz | Sturm Graz verteidigt Tabellenführung | Interviews nach dem Spiel | Meistergruppe: Ergebnisse und Tabelle

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fußball Bundesliga
ORF SPORT +
Fußball Bundesliga

Fußball Bundesliga

Alle 1 Staffeln und Folgen