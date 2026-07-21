Champions League Quali: Sturm Graz - Heart of MidlothianJetzt kostenlos streamen
Fußball: Champions League
Folge 31: Champions League Quali: Sturm Graz - Heart of Midlothian
151 Min.Folge vom 21.07.2026
Sturm Graz feierte zum Auftakt der neuen Saison einen überzeugenden 4:0 Heimsieg gegen Heart of Midlothian. Mit dem klaren Erfolg verschafften sich die Grazer eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel in der Champions League Qualifikation.
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