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Fußball: Frauen-Bundesliga
Folge 72: Fußball Frauen Bundesliga: Altach - SKN St. Pölten
121 Min.Folge vom 15.03.2026
Die Favoritinnen aus Niederösterreich gastieren in Vorarlberg: In der Frauen‑Fußball‑Bundesliga trifft SCR Altach Frauen auf Serienmeister SKN St. Pölten Frauen. Die Niederösterreicherinnen reisen als klarer Favorit zum Auswärtsspiel an – doch Altach will vor heimischem Publikum überraschen.
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