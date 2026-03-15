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Fußball: Frauen-Bundesliga

Fußball Frauen Bundesliga: Altach - SKN St. Pölten

ORF SPORT +Staffel 1Folge 72vom 15.03.2026
Fußball Frauen Bundesliga: Altach - SKN St. Pölten

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Folge 72: Fußball Frauen Bundesliga: Altach - SKN St. Pölten

121 Min.Folge vom 15.03.2026

Die Favoritinnen aus Niederösterreich gastieren in Vorarlberg: In der Frauen‑Fußball‑Bundesliga trifft SCR Altach Frauen auf Serienmeister SKN St. Pölten Frauen. Die Niederösterreicherinnen reisen als klarer Favorit zum Auswärtsspiel an – doch Altach will vor heimischem Publikum überraschen.

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