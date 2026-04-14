Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball: Frauen WM-Qualifikation

Best-of von Deutschland – Österreich

ORF1Staffel 1Folge 5vom 14.04.2026
Best-of von Deutschland – Österreich

Best-of von Deutschland – ÖsterreichJetzt kostenlos streamen

Fußball: Frauen WM-Qualifikation

Folge 5: Best-of von Deutschland – Österreich

3 Min.Folge vom 14.04.2026

Deutschland setzt sich in Nürnberg deutlich mit 5:1 gegen die ÖFB-Damen durch. Österreich verliert das dritte Spiel in der WM-Qualifikation in Folge, die Deutschen führen mit drei Siegen die Tabelle überlegen an.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fußball: Frauen WM-Qualifikation
ORF1
Fußball: Frauen WM-Qualifikation

Fußball: Frauen WM-Qualifikation

Alle 1 Staffeln und Folgen