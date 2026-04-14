Best-of von Deutschland – ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Fußball: Frauen WM-Qualifikation
Folge 5: Best-of von Deutschland – Österreich
3 Min.Folge vom 14.04.2026
Deutschland setzt sich in Nürnberg deutlich mit 5:1 gegen die ÖFB-Damen durch. Österreich verliert das dritte Spiel in der WM-Qualifikation in Folge, die Deutschen führen mit drei Siegen die Tabelle überlegen an.
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