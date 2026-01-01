Fußball: UNIQA ÖFB Cup
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Fußball: UNIQA ÖFB Cup
JOYN & PULS 4 übertragen ab der Cup-Saison 2026/27 ein ausgewähltes Spiel (Zweitwahlrecht) des UNIQA ÖFB Cups von der 1. Runde bis einschließlich des Viertelfinales exklusiv, live und kostenlos auf JOYN sowie im Free-TV auf PULS 4. Die JOYN- und PULS 4-Sport-Crew rund um Florian Knöchl, Phillip Hajszan, Mario Hochgerner, Lukas Kapun und Co. wird die Zuseherinnen und Zuseher kompetent und unterhaltsam durch die Spiele begleiten.
Genre:Sport
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: PULS 4
Enthält Produktplatzierungen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs