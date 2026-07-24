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Fußball: UNIQA ÖFB Cup
Folge 1: Komplettes Spiel: SV teampool Seekirchen - SK Puntigamer Sturm Graz
121 Min.Folge vom 24.07.2026
PULS 4 präsentiert die erste Runde des UNIQA ÖFB Cups 2026/2027 mit der Partie SV Teampool Seekirchen gegen den SK Puntigamer Sturm Graz. David gegen Goliath: Die Flachgauer beendeten die Vorsaison in der Regionalliga West auf dem vierten Tabellenplatz und wollen dem Vizemeister Sturm gleich in der ersten Runde ein Bein stellen und Cup-Geschichte schreiben. Ein volles Haus und Volksfeststimmung im Sportzentrum Aug sind garantiert.
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Fußball: UNIQA ÖFB Cup
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: PULS 4
Enthält Produktplatzierungen