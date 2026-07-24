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Fußball: UNIQA ÖFB Cup

Komplettes Spiel: SV teampool Seekirchen - SK Puntigamer Sturm Graz

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 24.07.2026
Komplettes Spiel: SV teampool Seekirchen - SK Puntigamer Sturm Graz

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Fußball: UNIQA ÖFB Cup

Folge 1: Komplettes Spiel: SV teampool Seekirchen - SK Puntigamer Sturm Graz

121 Min.Folge vom 24.07.2026

PULS 4 präsentiert die erste Runde des UNIQA ÖFB Cups 2026/2027 mit der Partie SV Teampool Seekirchen gegen den SK Puntigamer Sturm Graz. David gegen Goliath: Die Flachgauer beendeten die Vorsaison in der Regionalliga West auf dem vierten Tabellenplatz und wollen dem Vizemeister Sturm gleich in der ersten Runde ein Bein stellen und Cup-Geschichte schreiben. Ein volles Haus und Volksfeststimmung im Sportzentrum Aug sind garantiert.

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