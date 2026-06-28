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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

"Bist du Deppat!!" - Schluss-Drama aus Sicht von Dani Warmuth

ORF SPORT +Staffel 1Folge 332vom 28.06.2026
"Bist du Deppat!!" - Schluss-Drama aus Sicht von Dani Warmuth

"Bist du Deppat!!" - Schluss-Drama aus Sicht von Dani WarmuthJetzt kostenlos streamen

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 332: "Bist du Deppat!!" - Schluss-Drama aus Sicht von Dani Warmuth

1 Min.Folge vom 28.06.2026

1978 war es Edi Finger mit "I werd narrisch!", 2026 ist es ORF-Kommentator Dani Warmuth mit "Bist du deppert!". Das WM-Duell zwischen Österreich und Algerien wurde von ihm mit großer Leidenschaft und spürbarer Emotion begleitet.

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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

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