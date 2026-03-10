Futurama
Folge 12: Der letzte Trekki
Schon seit ewig langer Zeit ist es den Menschen verboten, "Star Trek"-Episoden anzusehen. Aus diesem Grund wurden auch sämtliche Videobänder der Serie auf dem verbotenen Planeten Omega III gelagert. Um zu schauen, was mit den Bändern passiert ist, fliegen Fry, Leela, Bender und Leonard Nimoy auf den Planeten. Die Überraschung ist groß, als sich herausstellt, dass der Bösewicht Mellvar, ein fanatischer Fan der Serie, die gesamte "Star Trek"-Besetzung gefangen hält ...
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
