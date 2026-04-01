Dreihundert dicke DingerJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 14: Dreihundert dicke Dinger
22 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Nachdem Zap Branigan und seine Soldaten den Sieg über den Planeten Tarantulon errungen haben, verkündet Präsident Nixon, dass er alle Erdlinge mit einer Steuererstattung in Höhe von 300 Dollar belohnt. Sofort kommen Fry, Leela, Bender und die anderen auf die unmöglichsten Ideen, was sie mit dem Geld anfangen könnten - getreu der Devise "Hauptsache Spaß haben" stürzen sie sich in die verrücktesten Abenteuer.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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