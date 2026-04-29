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Futurama

Into the Wild Green Yonder (4)

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 16vom 29.04.2026
Into the Wild Green Yonder (4)

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Futurama

Folge 16: Into the Wild Green Yonder (4)

21 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Amys Eltern Leo und Inez planen den Umbau des altmodischen Mars Vegas in ein neues Unterhaltungszentrum. Doch die Pläne stoßen auf Protest bei Öko-Aktivistinnen, die die Zerstörung der kosmischen Umwelt befürchten. Bei einem Zusammenstoß zwischen Demonstrantinnen und der Planet-Express-Crew dringt ein Schmuckstück in Frys Kopf. Fortan kann er die Gedanken anderer lesen. Außerdem gerät er zwischen die Fronten des endlosen Kampfes zwischen Enzyklopoden und der Dunklen ...

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