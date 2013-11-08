Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Verrückter geht's nicht - Die unermüdliche Jagd nach Rekorden

ProSieben MAXXFolge vom 08.11.2013
Verrückter geht's nicht - Die unermüdliche Jagd nach Rekorden

Verrückter geht's nicht - Die unermüdliche Jagd nach RekordenJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 08.11.2013: Verrückter geht's nicht - Die unermüdliche Jagd nach Rekorden

110 Min.Folge vom 08.11.2013Ab 12

Heute dreht sich bei "Galileo 360°" alles um Bauwerke: enorm groß oder sehr klein, vergänglich oder für die Ewigkeit - oder auch manchmal ein bisschen skurril. Eines sind sie aber alle in jedem Fall: spektakulär. 5.000 Menschen leben in einem einzigen brasilianischen Haus unter einem Dach. Es ist eine Stadt in der Stadt, in der auch Deutsche wohnen. "Galileo 360°" wirft einen Blick in das größte Wohnhaus der Welt.

Alle verfügbaren Folgen