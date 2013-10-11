Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 11.10.2013: Süße Verführung - Die Erotik des Essens

111 Min.Folge vom 11.10.2013Ab 12

Schon in der Antike wussten die Menschen, dass Essen nicht nur satt macht, sondern auch der Liebe auf die Sprünge helfen kann. "Galileo 360°" zeigt die Top 7 der Speisen, die Lust auf mehr machen!

