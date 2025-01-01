Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo am Samstag

Thema u. a.: Green Hero: Pizzakarton ohne Karton

ProSiebenStaffel 2022Folge 13
Thema u. a.: Green Hero: Pizzakarton ohne Karton

Folge 13: Thema u. a.: Green Hero: Pizzakarton ohne Karton

50 Min.Ab 12

Die großen Pizzakartons häufen sich immer mehr und sind mittlerweile zu einer richtigen Plage geworden. Mancherorts haben die Gemeinden an den öffentlichen Mülleimern sogar extra Vorrichtungen angebracht, in denen die Kartons geschichtet werden können. Hendrik Single hat den "Pizza-Bow" erfunden - eine nachhaltige Schale, die dem Problem den Garaus machen soll. Doch ist der wiederverwendbare Pizzakarton im täglichen Einsatz wirklich brauchbar?

