Galileo am Samstag

Thema u. a.: 5 DINGE MALTA

ProSiebenStaffel 2022Folge 17
Thema u. a.: 5 DINGE MALTA

Folge 17: Thema u. a.: 5 DINGE MALTA

50 Min.Ab 12

Die Deutschen sind bekannt dafür, ständig in Hektik und Stress zu geraten. Auf Malta hingegen ist die Zeit stehen geblieben. Doch was verbirgt sich genau hinter dem stressfreien Volk und was hat es mit der Anti-Wasser-Flasche und den Hausplaketten auf sich? "Galileo" hat sich fünf Dinge zeigen lassen, ohne die waschechte Malteser:innen im Alltag nicht leben können.

