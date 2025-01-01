Galileo am Samstag
Folge 17: Thema u. a.: 5 DINGE MALTA
50 Min.Ab 12
Die Deutschen sind bekannt dafür, ständig in Hektik und Stress zu geraten. Auf Malta hingegen ist die Zeit stehen geblieben. Doch was verbirgt sich genau hinter dem stressfreien Volk und was hat es mit der Anti-Wasser-Flasche und den Hausplaketten auf sich? "Galileo" hat sich fünf Dinge zeigen lassen, ohne die waschechte Malteser:innen im Alltag nicht leben können.
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo am Samstag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben