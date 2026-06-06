Das galaktische Burger-GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Galileo Kids
Folge vom 06.06.2026: Das galaktische Burger-Geheimnis
26 Min.Folge vom 06.06.2026
Cosmo hat fürchterlichen Hunger, und sein Magen grummelt so laut, dass das ganze Raumschiff wackelt. Er möchte unbedingt seinen Lieblingsburger von Neon 2 nachkochen - den Grünquetsch-Burger mit Mayto-Sauce. Doch das Rezept kennt nur seine Freundin Lumira von Neon 3. Vince und Cosmo versuchen mit ihrer Hilfe, den Burger zuzubereiten, aber die Übersetzung aus dem Neonianischen gestaltet sich schwierig. Es kommt zu chaotischen Missverständnissen und sogar zu einem Feuer.
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Genre:Kinder, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: ProSieben