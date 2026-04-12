GALILEO STORIES - 2026 - FOLGE 013Jetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 13: GALILEO STORIES - 2026 - FOLGE 013
49 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Statt eines Ferienhauses einen ganzen "Staat" mieten? Ja, das geht tatsächlich im "Empire of Atlantium". Das "Galileo"-Team reist auf die andere Seite der Welt und trifft sich mit dem "Staatsoberhaupt". Außerdem: Kevin Nikodem aus Datteln lebt wie in den 50er-Jahren. "Galileo"-Reporterin Nadine Hadad hat ihn besucht. / "Galileo" zeigt, wie Mieter bares Geld sparen und was den Wohnungsmarkt langfristig entspannen könnte.
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Galileo Stories
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2025-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen