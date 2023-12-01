Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo True Crime

True Crime

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 01.12.2023
Folge 1: True Crime

59 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 12

"Galileo – True Crime" beschäftigt sich mit unfassbaren Ganovengeschichten und spektakulären Kriminalfällen, die wirklich passiert sind. Stefan Gödde berichtet über vier True Crime Fälle wie dem erfolgreichsten Serieneinbrecher Venedigs, vor dem keine Villa sicher war, und von einem dreisten Betrüger, der 13 Jahre lang unentdeckt vorgab Pilot zu sein.

