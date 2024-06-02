Galileo X-Plorer
Folge 14: Inside Rastafaris
49 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Chillen, Kiffen und Reggae-Musik - so kennen wir die Rastafaris. Aber ist das wirklich so? Das "Galileo X-Plorer"-Team reist zu den echten Rastafaris, den Bobo Ashanti, nach Jamaika, schaut sich dort um und erklärt, was es mit der Rastafari-Bewegung auf sich hat.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben