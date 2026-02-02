Garfield: Aufstand der Nager - Ich rieche eine RatteJetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 5
Folge 3: Garfield: Aufstand der Nager - Ich rieche eine Ratte
13 Min.Folge vom 02.02.2026
Mäuserich Irvs Cousin Ratzo ist zu Besuch bei ihm. Das ist Garfield ziemlich egal, bis die Maus und seine Freunde auf die Idee kommen, den Kühlschrank zu plündern. Noch ehe sich Garfield versieht, ist eine regelrechte Mäuseinvasion in vollem Gange! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 5
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0