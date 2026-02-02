Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Garfield Staffel 5

Garfield: Aufstand der Nager - Ich rieche eine Ratte

ORF KidsStaffel 5Folge 3vom 02.02.2026
Garfield: Aufstand der Nager - Ich rieche eine Ratte

Garfield: Aufstand der Nager - Ich rieche eine RatteJetzt kostenlos streamen

Garfield Staffel 5

Folge 3: Garfield: Aufstand der Nager - Ich rieche eine Ratte

13 Min.Folge vom 02.02.2026

Mäuserich Irvs Cousin Ratzo ist zu Besuch bei ihm. Das ist Garfield ziemlich egal, bis die Maus und seine Freunde auf die Idee kommen, den Kühlschrank zu plündern. Noch ehe sich Garfield versieht, ist eine regelrechte Mäuseinvasion in vollem Gange! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Garfield Staffel 5
ORF Kids
Garfield Staffel 5

Garfield Staffel 5

Alle 1 Staffeln und Folgen