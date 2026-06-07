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Gaudi - Architekt der Moderne in Barcelona
Folge 1: Gaudi - Architekt der Moderne in Barcelona
Die Sagrada Família in Barcelona ist das Hauptwerk des katalanischen Architekten Antoni Gaudí (1852-1926), ein Anziehungspunkt für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt. Dabei ist das bedeutende Wahrzeichen Barcelonas nicht das einzige Bauwerk, das Gaudí seiner Stadt hinterlassen hat. Sein kreativer Geist hat ihr einen unverwechselbaren Stempel aufgedrückt – in einer Zeit, die geprägt war von den Umbrüchen und Verwerfungen am Beginn des 20. Jahrhunderts. Zum 100. Todestag Antoni Gaudís zeigt der ORF einen Film über den visionären Künstler. Anhand weiterer Hauptwerke Gaudís – wie dem Wohn- und Geschäftsgebäude Casa Batlló oder der Architektur im Park Güell – beschreibt die Dokumentation die einzigartige Formensprache ihres Schöpfers. Seine visionären Ideen waren getragen vom Respekt für Mensch und Natur – zugleich war Gaudí ein Meister technischer Innovation. Regie: Edouard Toda, Pascal Cuissot Bildquelle: ORF/ARTE France/Musée d’Orsay/Nord-Ouest Documentaires
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