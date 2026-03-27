Gefängnisse: Wärterinnen ohne WaffenJetzt kostenlos streamen
Gefängnisse
Folge vom 27.03.2026: Gefängnisse: Wärterinnen ohne Waffen
49 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
In der Philippinischen Hauptstadt Manila befindet sich das größte Frauengefängnis der Philippinen. Die Großstadt ist von Armut gezeichnet, und viele Schicksale enden in der Kriminalität. Die häufigsten Vergehen: Betrug, Prostitution und Drogen. Doch in dem 1931 gegründetem Correctional Institution for Women leben auch Frauen, die sich durch Mord oder ähnlich schwere Verbrechen strafbar gemacht haben. Der Alltag an diesem Ort ist ein täglicher Kampf ums Überleben und geprägt von Gewalt.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12