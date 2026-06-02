Gegen jede Chance - Die Helmut Köglberger StoryJetzt kostenlos streamen
Gegen jede Chance - Die Helmut Köglberger Story
Folge 1: Gegen jede Chance - Die Helmut Köglberger Story
47 Min.Folge vom 02.06.2026
Er wurde zum Jahrhundertspieler, weil er dort Stärke fand, wo andere längst aufgegeben hätten. Helmut Köglberger wächst 1946 als schwarzes Besatzungskind unter schwierigen Bedingungen auf, ohne Vater und von der Mutter verstoßen. Trotz aller Hindernisse wird er zu einem österreichischen Fußballpionier, führt den LASK zum Meistertitel und die Nationalelf als erster schwarzer Kapitän an. Die Doku zeigt seinen Aufstieg, seine Rückschläge und seine Bedeutung als Vorbild für kommende Generationen. Bildquelle: BFILM/Privatarchiv Familie Köglberger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gegen jede Chance - Die Helmut Köglberger Story
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1