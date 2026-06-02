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Gegen jede Chance - Die Helmut Köglberger Story

Gegen jede Chance - Die Helmut Köglberger Story

ORF1Staffel 1Folge 1vom 02.06.2026
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Gegen jede Chance - Die Helmut Köglberger Story

Folge 1: Gegen jede Chance - Die Helmut Köglberger Story

47 Min.Folge vom 02.06.2026

Er wurde zum Jahrhundertspieler, weil er dort Stärke fand, wo andere längst aufgegeben hätten. Helmut Köglberger wächst 1946 als schwarzes Besatzungskind unter schwierigen Bedingungen auf, ohne Vater und von der Mutter verstoßen. Trotz aller Hindernisse wird er zu einem österreichischen Fußballpionier, führt den LASK zum Meistertitel und die Nationalelf als erster schwarzer Kapitän an. Die Doku zeigt seinen Aufstieg, seine Rückschläge und seine Bedeutung als Vorbild für kommende Generationen. Bildquelle: BFILM/Privatarchiv Familie Köglberger

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