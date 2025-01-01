Geh aufs Ganze!
Folge 1: Episode 1
95 Min.Ab 6
Tor 1? Tor 2? Oder Tor 3? Bei "Geh aufs Ganze!" werden Kandidat:innen aus dem Publikum aufgefordert, sich zwischen verdeckten, potenziellen Preisen in Umschlägen, Kisten, Toren oder anderen Requisiten zu entscheiden. Gewinn oder Zonk? Was sich dahinter verbirgt, erfahren die Spieler:innen vorerst nicht. Jörg Draeger versucht mit Geschick, Charme und durch das Bieten von Geldbeträgen, seine Gegenüber davon zu überzeugen, die getroffene Wahl zu ändern. Wer vertraut dem Zockerkönig?
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Hempel, Frank
Enthält Produktplatzierungen