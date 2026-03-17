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Geheimakte Atombombe

Geheimakte Atombombe - Lügen und Verrat

WELTFolge vom 17.03.2026
Geheimakte Atombombe - Lügen und Verrat

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Geheimakte Atombombe

Folge vom 17.03.2026: Geheimakte Atombombe - Lügen und Verrat

49 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Bei der Spaltung von Uran-Atomen wird unglaublich viel Energie freigesetzt. Dieses Wissen sollte in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Verkehr, Stromerzeugung und Medizin revolutionieren - doch ebenso die Kriegsführung. Im Juni 1942 gab der US-amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt das Sofortprogramm zum Bau einer Atombombe frei, das später als Manhattan-Projekt in die Geschichtsbücher einging. Nach zwei Jahren Entwicklung war die erste Kernwaffe der Welt zum Abschuss bereit.

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