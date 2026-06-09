Geheime Nazi-Expeditionen: HexenkultJetzt kostenlos streamen
Geheime Nazi-Expeditionen
Folge vom 09.06.2026: Geheime Nazi-Expeditionen: Hexenkult
43 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Heinrich Himmler, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Nationalsozialismus, war fasziniert vom Okkultismus des Altertums. Er war überzeugt von der Existenz einer mystischen, arisch-magischen Kraft deutscher Vorfahren. Himmler entsandte Wissenschaftler, um Rituale nordischer Schamanen zu erforschen und häufte Lektüre über die Hexenverfolgungen an, hinter denen er eine jüdische Verschwörung gegen die arische Rasse vermutete. Seine Ideen fanden auch bei Hitler großen Anklang.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt